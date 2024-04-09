حتى 28 أبريل.. بدء استقبال طلبات التأهيل لمشاريع أمانة الرياض المستقبلية

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بدأت أمانة منطقة الرياض اليوم، استقبال طلبات شركات المقاولات المؤهلة وذات الكفاءة المتميزة في مجالات تنفيذ وتطوير مشاريع طرق المدينة ومحاورها، تماشياً مع مستهدفات الرياض القادمة ورفعاً لجودة المشاريع المنفذة.



استقبال الطلبات عبر منصة "كفو":

وتباشر استقبال الطلبات عبر منصة "كفو" حتى يوم الأحد 28 أبريل الجاري، يليها فترة تقييم وفحص المستندات المقدمة وتصنيف المجتازين بحسب معايير مخصصة وسجل الخبرات السابقة للشركات.يذكر أن أمانة منطقة الرياض تستهدف تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين كفاءة البنية التحتية، وتعتزم طرح عدد من المشاريع الكبرى في مجالات تنفيذ وتطوير وتحسين الطرق والمحاور بمدينة الرياض؛ تحقيقاً لرفع جودة الحياة ومراعاة التوسع المستقبلي للمدينة.