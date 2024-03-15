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تنبيه لـ أمانة الرياض حول شهادة الامتثال للمباني التجارية

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شهادة الامتثال للمباني التجارية
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أصدرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، تنبيهًا مهمًا حول شهادة الامتثال للمباني التجارية.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن شهادة الامتثال للمباني التجارية خطوة تقدمها لتحسين المشهد الحضري بتطوير وامتثال.اضافة اعلان

حصر 13 ألف مخالفة لاشتراطات شهادة الامتثال للمباني

وبيّنت أمانة الرياض أن شهادة الامتثال تصدر مجانًا، عن طريق بوابتها الإلكترونية، بخطوات رقمية مبسطة وإجراءات واضحة، مؤكدة أنه تم حصر 13 ألف مخالفة لاشتراطات شهادة الامتثال للمباني.
وتقدم الأمانة هذه الخدمة عن طريق موقعها الإلكتروني ضمن جهودها لتطوير الإمكانات التقنية وتحسين كفاءتها؛ تحقيقًا لتطلعات المستفيدين.


وأكدت الأمانة أنه ابتداءً من تاريخ 18 فبراير الماضي تقرر إصدار شهادة الامتثال إلزاميًا، داعية الملاك إلى استخراجها تجنبًا لفرض العقوبات والغرامات النظامية.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها الميدانية تأتي لحصر مخالفات المباني التجارية لاشتراطات شهادة الامتثال وشملت قرابة 255 شارع، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.

جولات ميدانية لحصر مخالفات المباني التجارية

وأشارت إلى أن حملاتها انتهت خلال فترة المهلة التصحيحية، واستهدفت:
1 - تعزيز امتثال أصحاب المباني الواقعة على المحاور التجارية.
2 - التوعية بالمخالفات وعناصر التشوه البصري.
3 - توفير بيئة عمرانية آمنة ترتقي بالمشهد الحضري، وتنعكس إيجابًا على جودة الحياة.

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