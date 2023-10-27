تنبيه عاجل لـ "هيئة الطرق" بشأن القيادة أثناء هطول الأمطار

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أوصت الهيئة العامة للطرق، قائدي المركبات بعددٍ من تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار.

تعليمات السلامة أثناء القيادة في الأمطار اضافة اعلان

وطالبت الهيئة بتجنب السرعة والضغط على المكابح بسرعة، مشددة على أهمية ترك مسافة آمنة بين المركبات المجاورة، مع تشغيل مساحات الزجاج بشكل مستمر.

كما أكدت الهيئة أهمية الابتعاد عن مناطق تجمع المياه، بالإضافة إلى أهمية استخدام إشارات التنبيه، والالتزام بمسار المركبة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار على الجميع إتباع الآتي:

1 – تجنب السرعة العالية.

2 – استخدام إشارات التنبيه.

3 – الابتعاد عن مناطق تجمع المياه.

4- عدم الضغط عل الفرامل بقوة.

5 – تشغيل مساحات الزجاج باستمرار.

6 – ترك مسافة آمنة بين السائق ومن أمامه.

أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم حذر المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

أمطار وسيول ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





