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لا يُصدق.. شاهد كيف أصبح جبل قطن غرب القصيم بعد الأمطار؟

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جبل قطن بالقصيم
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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، ملأت مياه الأمطار الغزيرة  الشعاب والوديان في منطقة القصيم، وغطت جبل قطن بشكل كامل في منظر غاية في الجمال.اضافة اعلان

السيول تجري أنهارًا في القصيم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أصبح جبل قطن غرب القصيم بعد تساقط كميات غزيرة من الأمطار أدت لجريان السيول والأودية.

 

أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 6 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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