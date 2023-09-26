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حتى هذا الموعد.. الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح على العاصمة المقدسة

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أمطار ورياح على العاصمة المقدسة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيرًا من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومنطقة مكة المكرمة.

أمطار وسيول ورياح وصواعق وحبات البرداضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً
 وبيَّن المركز، أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.
سيول وأمطار ورياح على هذه المناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، وقع المركز الوطني للأرصاد ستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
وبين أن الحالة مصحوبة بزخات من البرد و رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.
الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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