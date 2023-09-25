شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الفرشة في الباحة

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استمرارًا للأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت ظهر اليوم، أمطار غزيرة على الفرشة شرق محافظة قلوة بمنطقة الباحة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الفرشة بمحافظة قلوة والباحة لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.





رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.





أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطق



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنه يتعين أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



