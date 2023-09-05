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إنذار أصفر لـ 5 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من موجة حارة على العاصمة المقدسة

موجة حارة على مكة
موجة حارة على مكة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا بالإنذار الأصفر من موجة حارة على مكة وخاصة العاصمة المقدسة.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يحذر من موجة حارة على مكة المكرمة تشمل، "العاصمة المقدسة".


انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

كما توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، انحسار الحالة المطرية التي شهدتها مناطق مختلفة من المملكة.
وأضاف أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد،  وأن تنحسر الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مرتفعات مكة وجازان وعسير والباحة.

أمطار وبرد ورياح على مكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

وأشار المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 3 مناطق

كما تكون السماء غائمة جزئيًا، قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.


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منها مكة.. خبير طقس يتوقع انحسار الحالة المطرية على هذه المناطق

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