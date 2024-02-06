برنامج ريف يوضح المشاريع المدعومة في ينبع

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حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة المشمولة بالدعم في مدينة ينبع ومنطقة المدينة المنورة بصفة عامة.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على استفسار مواطن قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ما هي المشاريع المدعومة في مدينة ينبع؟". اضافة اعلان





دعم ريف في المدينة المنورة



وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. القطاعات المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في ينبع ومنطقة المدينة المنورة عموما هي:- العسل- المحاصيل البعلية ومنها (الذرة، السمسم،الدخن،الحبحب)- الورد- الفواكه وتشمل (الرمان، المشمش، الخوخ، البخارى، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون) حسب الميز النسبية لكل قطاع،





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

