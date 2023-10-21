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توقعات طقس اليوم: أمطار غزيرة وجريان للسيول وزخات من البرد على 7 مناطق

ضباب - شبوره - الطقس
أمطار
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار غزيرة:

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وتؤدي الحالة إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة .

 في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ويرتفع  الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجيا شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول تدريجيا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

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