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صحيفة تواصل الالكترونية

2.335 رخصة سارية في عموم المملكة

الرياض تتصدر مناطق المملكة بـ 25.4 % رخصة تعدينية

رخص التعدين بالمملكة
رخص التعدين بالمملكة
أ أ
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مثلت الرخص التعدينية بمنطقة الرياض حوالي ربع الرخص التعدينية السارية في قطاع التعدين بحوالي 593 رخصة تعدينية من أصل 2.335 رخصة سارية أصدرتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.اضافة اعلان

الرخص التعدينية بمنطقة الرياض

حيث تمثل نسبة الرخص التعدينية بمنطقة الرياض 25.4% من إجمالي الرخص السارية.
وأشار تقرير للوزارة إلى أن المنطقة الشرقية جاءت ثانيًا بعدد الرخص التعدينية وبعدد 407 رخص.
ثم منطقة مكة المكرمة بـ385 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ245 رخصة، ومنطقة عسير بـ191 رخصة.
أما منطقة تبوك بـ159 رخصة، ومنطقة جازان بـ75 رخصة، ومنطقة القصيم بـ73 رخصة، إضافةً إلى منطقة نجران بـ60 رخصة.
ومنطقة حائل بـ58 رخصة، ثم منطقة الباحة بـ34 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ29 رخصة، ومنطقة الجوف بـ26 رخصة.

رخصة جديدة

وأشارت الوزارة إلى أنها أصدرت خلال شهر أغسطس 2023 حوالي 63 رخصة تعدينية جديدة.
بينها 31 رخصة محاجر مواد بناء، و25 رخصة كشف، و5 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتا استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

الرخص السارية

وأوضح التقرير أن عدد التراخيص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أغسطس 2023 بلغ 2.335 رخصة.
تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1.496 رخصة، ثم رخص الكشف بـ599 رخصة، وبعدها رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ184 رخصة.
إضافة إلى 30 رخصة فائض خامات معدنية، و26 رخصة استطلاع.

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