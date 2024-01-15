الإثنين، 03 رجب 1445 ، 15 يناير 2024

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توقعات الأرصاد: رياح شديدة على ينبع والرايس

رياح شديدة على مكة والمدينة
أرشيفية
أ أ
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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومترًا /ساعة.اضافة اعلان

 الحالة الجوية تبدأ غدًا الإثنين

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل ينبع والرايس، تبدأ غدًا الاثنين الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 4 في طريف والقريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة والأحساء، و27 في المدينة المنورة والرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والقريات 4، وعرعر وسكاكا 7، والدوادمي والباحة وحائل ورفحاء 8 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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