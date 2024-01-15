توقعات الأرصاد: رياح شديدة على ينبع والرايس

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نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومترًا /ساعة.
الحالة الجوية تبدأ غدًا الإثنينوبيّن المركز أن الحالة التي تشمل ينبع والرايس، تبدأ غدًا الاثنين الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمىوأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 31 في مكة المكرمة وشرورة، وأقلها 4 في طريف والقريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 29 درجة في جدة والأحساء، و27 في المدينة المنورة والرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف والقريات 4، وعرعر وسكاكا 7، والدوادمي والباحة وحائل ورفحاء 8 درجات مئوية.