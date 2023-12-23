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منها مكة والرياض.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار ورياح على هذه المناطق لـ 5 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح على مكة وعدة مناطق
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار ورياح قوية مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - المنطقة الشرقية وتشمل "الخفجة والنعيرية وقرية العليا".
2 - منطقة الحدود الشمالي وتشمل"طريف والعويقيلة وعرعر".
3 - منطقة الجوف وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل".
4 - منطقة تبوك وتشمل "حقل والبدع وضباء ونيوم شرما وتيماء".
5 - منطقة مكة المكرمة وتشمل"جدة والعاصمة المقدسة وبحرة ورابغ والكامل وخليص".
6 - منطقة الرياض وتشمل"العاصمة والدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء".

الحالة المطرية تستمر حتى الخامسة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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