عاجل.. أمطار رعدية وبرد وضباب على مكة وهذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد. اضافة اعلان





أمطار رعدية وضباب على 4 مناطق



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر







حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.