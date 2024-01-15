برنامج ريف يحدد الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب

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حدد برنامج ريف، الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب لـ 90 يوماً، لمستفيد الدعم من الأسر المنتجة.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم سجلت دعم ريف وحتى الأمن لم أحصل على الدعم؟ ماذا أفعل؟". اضافة اعلان





دعم ريف ومدة دراسة الطلب



وأجاب برنامج ريف، بقولها : "مرحباً بك. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يوما من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك".





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

