هل تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة ضمن أنشطة برنامج ريف المدعومة؟

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تفاعل برنامج ريف مع استفسارات وتساؤلات بشأن تجفيف الفواكه بالطرق الحديثة ومدى خضوع هذا النشاط للدعم من البرنامج.





برنامج ريف وتجفيف الفواكه اضافة اعلان



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد استفسر بشأن الدعم لأنشطة تجفيف الفواكه.وأجاب برنامج ريف عبر حسابه في منصة إكس بقوله : "يعتبر تجفيف الفواكه المحلية بالطرق الحديثة من ضمن الأنشطة المدعومة في المنطقة التابعة لك حسب الميزة النسبية، نشكر لك تواصلك.".





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أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

