توضيح من برنامج ريف بشأن المنتجات المحلية المدعومة

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أكد برنامج ريف، أنه عند التقديم في برنامج الأسر الريفية المنتجة (القيمة المضافة) لابد بأن يكون المنتج من أصول محلية وبحسب الميز الزراعية في المناطق.

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المنتجات المحلية المدعومة من برنامج ريف



دعم ريف ومدة دراسة الطلب



جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مواطن قال فيه : "هل إذا سجلت منتج مش مدعوم بنفس المدينة لا يتم قبول الطلب؟وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. عند التقديم في برنامج الأسر الريفية المنتجة (القيمة المضافة) لابد بأن يكون المنتج من أصول محلية وبحسب الميز الزراعية في المناطق، نشكر لك تواصلك".وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف، الإجراء المطلوب حال تجاوز مدة دارسة الطلب لـ 90 يوماً، لمستفيد الدعم من الأسر المنتجة.جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم سجلت دعم ريف وحتى الأمن لم أحصل على الدعم؟ ماذا أفعل؟".وأجاب برنامج ريف، بقولها : "مرحباً بك. مدة دراسة الطلب لمستفيدين برنامج التنمية الريفية 90 يوما من إنشاء الطلب وعند تجاوز المدة يمكنك مراجعة الفرع التابع لمنطقتك".





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

