الثلاثاء، 03 شعبان 1445 ، 13 فبراير 2024

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توضيح من الصحة عقب انتشار "الرمد" في المدينة المنورة

تجمع المدينة المنورة الصحي
التجمع الصحي للمدينة المنورة
أ أ
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استقبلت المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة المنورة عددا من الأهالي، نتيجة التهاب ملحمة العين أو ما يعرف بمرض "الرمد".

انتشار الرمد في المدينة المنورة:

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يأتي هذا وسط مخاوف لدى البعض من انتقال العدوى خصوصاً في المدارس، نتيجة المخالطة بين الطلاب.
ونقلت "عكاظ" عن المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة، أنه تم رصد انتشار المرض وبشكل ملحوظ.
وأوضح حمودة أن نسبة انتشاره عالية في الأيام الأخيرة، وتتم متابعة الوضع عبر المرافق الصحية.
وأضاف أن جميع الحالات التي تم رصدها قُدمت لها الرعاية الطبية وتماثلت للشفاء.
وتابع قائلا :" من مسببات هذا المرض انتشار الإنفلونزا الموسمية، إذ يعتبر من الأمراض الموسمية والمعدية سريعة الانتقال، ويصيب كافة الفئات العمرية".
فيما أشارت أخصائية طب العيون الدكتورة أمينة محمد، إلى أن المرض يعد من الأمراض المعدية وينتشر بشكل كبير في فصل الشتاء الذي يشهد انتشار الإنفلونزا الموسمية.

نصائح لمواجهة الرمد:


كما نوّهت أن العلاج يستغرق أياماً عدة، وينصح بالالتزام بـ:
1-إرشادات الطبيب بدقة والمتابعة مع الطبيب المختص بعد انتهاء فترة العلاج.
2- عدم تكرار استخدام الدواء دون إعادة صرفه من الطبيب.
3-  تخفيف الأعراض المصاحبة للرمد بوضع كمادات الماء الباردة.
 4- غسل اليدين قبل استخدام الدواء.
5- الامتناع عن استخدام العدسات اللاصقة أثناء الإصابة.
6- تغيير أغطية الوسائد.

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