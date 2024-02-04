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الصحة تحدد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة في الرياض

مراكز الرعاية الصحية
مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة في الرياض
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حددت وزارة الصحة أماكن مراكز الرعاية  الصحية الأولية المتطورة في الرياض لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمستفيدين.

مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة اضافة اعلان


وقالت الصحة: "لتعزيز مفهوم الرعاية الشاملة، ساهمت مراكز الرعاية الأولية المطورة بتسهيل خدمات الرعاية للمرضى وأفراد المجتمع بجودة عالية".

ويمكن معرفة أماكن مراكز الرعاية الصحية الأولية المتطورة المناوبة في الرياض وخارج الرياض من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن ضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين للعامين الماليين 2022 و2023.

استقبال طلبات الاستحقاق عبر"بين"

 وأوضحت "الصحة"، على بدء استقبال طلبات استحقاق صرف بدل التميز للعاملين بديوان الوزارة ومديري عموم الشؤون الصحية ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية والتجمعات الصحية من قبل اللجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي بديوان الوزارة من خلال النظام الإلكتروني "بين".

شروط استحقاق بدل التميز

وأوضحت الوزارة في تعميم لها، أن شروط استحقاق بدل التميز تتمثل في:
1-  الحصول على تقدير ممتاز في آخر تقييم للأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين.
2- إكمال عامين من العمل قبل تاريخ 1 يناير 2022. الانضباط الوظيفي.
3- الحصول على تصنيف مهني ساري المفعول.
4- تحقيق إنتاجية عالية والتزام فعال بأداء المهام الوظيفية.
5- حصول الأطباء على شهادة الامتيازات السريرية الإكلينيكية.
6- خلو السجل المهني من إدانة أو عقوبة فنية.

ضوابط صرف بدل التميز


تشمل ضوابط صرف بدل التميز أيضاً الحالات التالية:
-  تأليف الممارس لكتاب علمي أو تثقيفي أو حصوله على براءة اختراع.
- حصول الممارس على جوائز أو تكريم من جهات معتمدة.
- قيام الممارس بأعمال تطوعية.
- المشاركة أو نشر ورقات عمل في منتديات طبية ومجلات محكمة.

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