الزكاة والضريبة والجمارك توضح آلية التحقق من جميع المستحقات

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة وآلية التحقق من المستحقات (الغير مدفوعة أو المدفوعة جزئياً).

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منصة إكس "تويتر سابقا"، على استفسار مستفيد بشأن آلية التحقق من المستحقات.





التحقق من مستحقات الزكاة



وأجابت الهيئة بقولها: "عزيزي العميل، يمكنك التحقق من جميع المستحقات (الغير مدفوعة أو المدفوعة جزئياً) من خلال حسابكم من قسم الخدمات العامة - ايقونة فواتيري".وأضافت الهيئة: "كما يتلقى المكلف في أيقونة المراسلات إشعار الفوترة و يظهر فيه رقم السداد و المبلغ المستحق وذلك من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية".

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ان هناك بعض الحالات يمكن للمستفيد فيها استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية.





استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية





عزيزي عبدالله،في حال تم السداد و لم يتم الافراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، ايقونة عرض التصرفات العقارية، و سيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه

يهمنا تقييمك: وعليكم السلامعزيزي عبدالله،في حال تم السداد و لم يتم الافراغ وتم التراجع على قرار البيع يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، ايقونة عرض التصرفات العقارية، و سيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منهيهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum December 26, 2023

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وقالت هيئة الزكاة والجمارك عبر حسابها في منصة "إكس": " في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، أيقونة عرض التصرفات العقارية، وسيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "سددت ضريبة أرض وبعدين ما تم البيع كيف طريقة استرداد المبلغ؟".