الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

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الزكاة والضريبة والجمارك توضح آلية التحقق من جميع المستحقات

هيئة الزكاة 1
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طريقة وآلية التحقق من المستحقات (الغير مدفوعة أو المدفوعة جزئياً).
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منصة إكس "تويتر سابقا"، على استفسار مستفيد بشأن آلية التحقق من المستحقات.

التحقق من مستحقات الزكاة


وأجابت الهيئة بقولها: "عزيزي العميل، يمكنك التحقق من جميع المستحقات (الغير مدفوعة أو المدفوعة جزئياً) من خلال حسابكم من قسم الخدمات العامة - ايقونة فواتيري".

وأضافت الهيئة: "كما يتلقى المكلف في أيقونة المراسلات إشعار الفوترة و يظهر فيه رقم السداد و المبلغ المستحق وذلك من خلال بوابة الهيئة الإلكترونية".

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ان هناك بعض الحالات يمكن للمستفيد فيها استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية.

استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية

وقالت هيئة الزكاة والجمارك عبر حسابها في منصة "إكس": " في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية، أيقونة عرض التصرفات العقارية، وسيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "سددت ضريبة أرض وبعدين ما تم البيع كيف طريقة استرداد المبلغ؟".


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