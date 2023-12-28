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عاجل.. تمديد لـ 7 أشهر.. توضيح من الزكاة بشأن مبادرة الإعفاء من الغرامات

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه تم تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات وذلك لمدة سبعة أشهر ميلادية، اعتبارًا من 1 يونيو 2023م حتى 31 ديسمبر 2023م.

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جاء ذلك في رد من الهئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإعفاء من الغرامات.

تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات


وأجابت الهيئة، بقولها: "إنه تم تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات وذلك لمدة سبعة أشهر ميلادية، اعتبارًا من 1 يونيو 2023م حتى 31 ديسمبر 2023م. بحيث تتضمن الغاء الغرامات على جميع أنواع الضرائب (ضريبة الدخل- ضريبة الاستقطاع - ضريبة القيمة المضافة - الضريبة الانتقائية - غرامات التصرفات العقارية)

وأضافت : "فيما عدا الغرامات المرتبطة بإقرارات تتعلق بمخالفات التهرب الضريبي، وغرامات الضبط الميداني للضريبة السلع الانتقائية، ويمكنك الاطلاع على الدليل الارشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات من خلال الرابط التالي: http://zat.ca/abRdR3".


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