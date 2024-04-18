تنويه مهم من "سار" بخصوص قطار الحرمين السريع

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أصدرت الخطوط الحديدية "سار"، اليوم الخميس، تنويهًا مهمًا بخصوص قطار الحرمين السريع.

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه سيتم تطبيق فرضية طوارئ في محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.





تنويه مهم بخصوص قطار الحرمين السريع



قطار الحرمين السريع يخدم مئات الآلاف



رحلات القطار السريع



مسافة القطار السريع



خدمات القطار السريع



وأكدت أن الفرضية تهدف إلى التحقق من جاهزية جميع الجهات المشاركة وتقييم فعالية الإستراتيجيات وخطط الاستجابة بهدف تأمين السلامة العامة.ويخدم مشروع "قطار الحرمين السريع" مئات الآلاف من الزائرين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، عبر رحلات ترددية منتظمة.ويتم تسيير الرحلات على مدار الساعة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة لنقل الزائرين، والمواطنين، والمقيمين لأداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.ويعدّ مشروع قطار الحرمين بمحطاته الخمس في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، أضخم مشروع نقل في منطقة الشرق الأوسط، قدمته المملكة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين على مدار العام وخصوصاً خلال مواسم العمرة والحج.ويقطع القطار مسافة 450 كلم في زهاء الساعتين بسرعة تصل إلى 300 كلم / الساعة، ويتم تسييره عبر تقنية كهربائية بشكل كامل، بأعلى مواصفات الأمن والسلامة، دون أدنى انبعاثات كربونية مما يوفّر راحة تامة، وخياراً آمناً لانتقال المسافرين بين المدينتين المقدستين.وتتنوّع الخدمات المقدمة للمسافرين عبر قطار الحرمين السريع لتشمل استقبال المسافرين عبر البوابات، والتحقق من بيانات الحجز، ومتابعة انتقالهم عبر السلالم الكهربائية إلى منطقة الانتظار قبل النداء بموعد سير الرحلة، والانتقال عبر السلالم الكهربائية إلى منطقة وقوف القطارات، والإشراف على الحالة الأمنية في المحطة ومناطق العبور، والتحقق من سلامة الأمتعة، وإرشاد المسافرين إلى العربات وفق البيانات المدونة في تذاكر الحجز، وتوجيه الراكب إلى المقعد المخصص، وكذلك خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ونقلهم بواسطة كراسي متحركة إلى مقعد الجلوس في العربة المخصصة بشكل آمن وسهل.كما تشمل الخدمات الإشراف على تقديم الأغذية داخل القطار، وخدمة مبيعات توفّر خدمات وسائل دفع إلكتروني آمنة ومتعددة أثناء الرحلة.