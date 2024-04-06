متحدث المرور يحكي الاستعدادات الأمنية لليلتي 27 و29 من رمضان في مكة

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حكى المتحدث الرسمي للمرور، العقيد منصور الشكرة، الاستعدادات
الأمنية والتنظيمية لليلتي 27 و 29 من رمضان في مكة المكرمة.
الاستعدادات الأمنية لليلتي 27 و29 من رمضانوأكد في تصريحات لبرنامج "الراصد" على قناة
الإخبارية، أن أمن وسلامة المعتمر وزائر بيت الله الحرام هي أولويات.
فيديو | المتحدث الرسمي للمرور العقيد منصور الشكرة يحكي الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لليلتي 27 و 29 من رمضان في مكة المكرمة..— الراصد (@alraasd) April 5, 2024
ويؤكد أن أمن وسلامة المعتمر وزائر بيت الله الحرام أولوية#الراصد pic.twitter.com/yBhh82fviM
وأكد أنه بالتنسيق مع إدارة قيادة قوات أمن العمرة ومع كافة القطاعات الحكومية والخدمية، نسعى جاهدين لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق متطلبات السلامة المروية.
وأضاف أنه يوجد في المنطقة المركزية بمكة المكرمة 28 نقطة فرز داخلية وخارجية يتم من خلالها التحكم بالتدفقات المرورية للمنطقة بما يضمن أمن وسلامة زائر بيت الله الحرام.
مراقبة كافة الطرق والمحاور بمكة المكرمةوأشار إلى أن العمل جاريًا على مدار الـ 24 ساعة، لتحقيق
كل ما من شأنه التيسير على زائر وقاصد البيت الحرام، مع المرور ومراقبة كافة الطرق
والمحاور بمكة المكرمة.
فيديو | المتحدث الرسمي للمرور العقيد منصور الشكرة: في المنطقة المركزية بمكة المكرمة 28 نقطة فرز داخلية وخارجية يتم من خلالها التحكم بالتدفقات المرورية للمنطقة بما يضمن أمن وسلامة زائر بيت الله الحرام#الراصد pic.twitter.com/fqZ851MIpZ— الراصد (@alraasd) April 5, 2024
ونوه إلى وجود خمس مواقف على مداخل العاصمة المقدسة، يتم فيها إيقاف مركبات المعتمرين ومن ثم الاتجاه عبر وسائل النقل العام إلى المواقف والمحطات الداخلية وحتى المنطقة المركزية والتوجه لبيت الله الحرام.