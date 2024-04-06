متحدث المرور يحكي الاستعدادات الأمنية لليلتي 27 و29 من رمضان في مكة

أ أ

حكى المتحدث الرسمي للمرور، العقيد منصور الشكرة، الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لليلتي 27 و 29 من رمضان في مكة المكرمة.





الاستعدادات الأمنية لليلتي 27 و29 من رمضان







ويؤكد أن أمن وسلامة المعتمر وزائر بيت الله الحرام أولويةpic.twitter.com/yBhh82fviM فيديو | المتحدث الرسمي للمرور العقيد منصور الشكرة يحكي الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لليلتي 27 و 29 من رمضان في مكة المكرمة..ويؤكد أن أمن وسلامة المعتمر وزائر بيت الله الحرام أولوية #الراصد April 5, 2024

مراقبة كافة الطرق والمحاور بمكة المكرمة



pic.twitter.com/fqZ851MIpZ فيديو | المتحدث الرسمي للمرور العقيد منصور الشكرة: في المنطقة المركزية بمكة المكرمة 28 نقطة فرز داخلية وخارجية يتم من خلالها التحكم بالتدفقات المرورية للمنطقة بما يضمن أمن وسلامة زائر بيت الله الحرام #الراصد April 5, 2024

وأكد في تصريحات لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أن أمن وسلامة المعتمر وزائر بيت الله الحرام هي أولويات.وأكد أنه بالتنسيق مع إدارة قيادة قوات أمن العمرة ومع كافة القطاعات الحكومية والخدمية، نسعى جاهدين لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق متطلبات السلامة المروية.وأضاف أنه يوجد في المنطقة المركزية بمكة المكرمة 28 نقطة فرز داخلية وخارجية يتم من خلالها التحكم بالتدفقات المرورية للمنطقة بما يضمن أمن وسلامة زائر بيت الله الحرام.وأشار إلى أن العمل جاريًا على مدار الـ 24 ساعة، لتحقيق كل ما من شأنه التيسير على زائر وقاصد البيت الحرام، مع المرور ومراقبة كافة الطرق والمحاور بمكة المكرمة.ونوه إلى وجود خمس مواقف على مداخل العاصمة المقدسة، يتم فيها إيقاف مركبات المعتمرين ومن ثم الاتجاه عبر وسائل النقل العام إلى المواقف والمحطات الداخلية وحتى المنطقة المركزية والتوجه لبيت الله الحرام.