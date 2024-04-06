السبت، 27 رمضان 1445 ، 06 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث المرور يحكي الاستعدادات الأمنية لليلتي 27 و29 من رمضان في مكة

5ف546ف
متحدث المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حكى المتحدث الرسمي للمرور، العقيد منصور الشكرة، الاستعدادات الأمنية والتنظيمية لليلتي 27 و 29 من رمضان في مكة المكرمة.اضافة اعلان

الاستعدادات الأمنية لليلتي 27 و29 من رمضان

وأكد في تصريحات لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، أن أمن وسلامة المعتمر وزائر بيت الله الحرام هي أولويات.

وأكد أنه بالتنسيق مع إدارة قيادة قوات أمن العمرة ومع كافة القطاعات الحكومية والخدمية، نسعى جاهدين لتنظيم الحركة المرورية وتحقيق متطلبات السلامة المروية.


وأضاف أنه يوجد في المنطقة المركزية بمكة المكرمة 28 نقطة فرز داخلية وخارجية يتم من خلالها التحكم بالتدفقات المرورية للمنطقة بما يضمن أمن وسلامة زائر بيت الله الحرام.

مراقبة كافة الطرق والمحاور بمكة المكرمة

وأشار إلى أن العمل جاريًا على مدار الـ 24 ساعة، لتحقيق كل ما من شأنه التيسير على زائر وقاصد البيت الحرام، مع المرور ومراقبة كافة الطرق والمحاور بمكة المكرمة.

ونوه إلى وجود خمس مواقف على مداخل العاصمة المقدسة، يتم فيها إيقاف مركبات المعتمرين ومن ثم الاتجاه عبر وسائل النقل العام إلى المواقف والمحطات الداخلية وحتى المنطقة المركزية والتوجه لبيت الله الحرام.

اقرأ أيضا

حشود المصلين تؤدي صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في ليلة 27 رمضان (صور)

السبت 27 رمضان .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وهذه المناطق لـ8 صباحًا

إيصال خطبة الجمعة في المسجد الحرام إلى نصف مليار مسلم

بالصور.. أعداد مليونية تؤدي صلاة التراويح بالمسجد الحرام في ليلة 27 رمضان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقف حجز السيارات على مداخل مكة المكرمة 3:57 م الأربعاء، 27 مارس 2024

50 ألف مركبة.. تهيئة مواقف حجز السيارات على مداخل مكة طيلة شهر رمضان

غه67678678ع 12:23 ص السبت، 16 مارس 2024

السبت 6 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

المرور السعودي 11:23 م الخميس، 14 مارس 2024

كيفية إزالة مخالفة لا تخص سيارتك في خطوة واحدة.. المرور يجيب

images 8:03 م الخميس، 14 مارس 2024

توضيح عاجل لـ"أبشر" بشأن تجديد تصريح القيادة المؤقت