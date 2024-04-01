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اعتمر بطمأنينة.. ماذا تفعل عند نزول المطر أثناء أداء العمرة؟

الحرم المكي
أرشيفية
أ أ
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وجهت وزارة الحج والعمرة حزمة من الإرشادات للمعتمرين ليتسنى لهم أداء مناسك العمرة بطمـأنينة حالة نزول المطر.

إرشادات من الحج والعمرة  أثناء نزول المطر:اضافة اعلان

وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس": " لسلامتكم.. عند أداء العمرة تحت المطر.. تعرّف على أهم إرشادات السلامة عند هطول المطر أثناء أداء العمرة"، والتي من أهمها لغير المحرم والنساء:
1- تابع تحديثات الأرصاد.
2- أحضر مظلة مخصصة للمطر.
3- ارتدِ ملابس عازلة للماء.
إرشادات خاصة بالنسبة للمعتمرين أثناء نزول المطر:
1-توقف عن الطواف حالة إذا كمنت تعاني من مشاكل صحية.
2- انتبه لخطواتك في صحن المطاف.
3- تجنب ارتداء الجوارب لتفادي الانزلاق.
4- اتبع توجيهات المرشدين وأفراد الأمن.
5- في حالة المطر الشديد يفضل إكمال الطواف في الأدوار العلوية.

 الصلاة في مصليات الفنادق:

كما وجهت وزارة الحج والعمرة أيضا، تنبيها للمصلين في المسجد الحرام من الزوار والمعتمرين، بشأن الصلاة عند امتلاء المساحات المخصصة للصلاة بالمصلين.
وكتبت الوزارة على حسابها في منصة "إكس" :" عند امتلاء المساحات المخصصة للصلاة في المسجد الحرام، توجّه نحو مُصليات الفنادق، فهي مهيأة ومجهّزة، والصلاة فيها كالصلاة في المسجد الحرام.
وأوضحت أنه في يسر وطمأنينة نصلي في مصلى الفندق بالقرب من الحرم.

وأضافت أن المصليات يشملها :

1-فضل الصلاة المضاعفة.
2-مصليات مهيأة ومجهزة.
3-تطل على المسجد الحرام.
4-تخفف الزحام على المعتمرين.

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