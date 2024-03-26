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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزلندا لجميع المواطنين

سفارة المملكة
سفارة المملكة
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أصدرت سفارة المملكة في نيوزلندا، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.


تنبيه مهم من سفارة المملكة في نيوزلندا لجميع المواطنين

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنها تود إحاطة جميع المواطنين والمراجعين بوجود إجازة رسمية في البلد المضيف.
وأضافت أنه على جميع المواطنين العلم أنه هناك إجازة في عموم نيوزلندا يوم الجمعة 29 من مارس، ويوم الاثنين 1 من إبريل.
وأكدت أن مبنى السفارة سيكون مغلقًا، وأن العمل من المقرر أن يعود يوم الثلاثاء 2 من إبريل، وللطوارئ يرجى من الجميع التواصل على هذا الرقم"0064275922211".


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