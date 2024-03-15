تحذير مهم لـ"الغذاء والدواء" بشأن الادعاءات الموجودة على المنتجات

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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنبيهًا مهمًا بشأن الادعاءات الموجودة على المنتجات.





تحذير مهم بشأن الادعاءات الموجودة على المنتجات



ادعاءات صحية مضللة عبر وسائل التواصل



اظهار ألبوم ليست

تحذير من خطورة شراء منتجات غير مرخصة



وطالبت على حسابها في منصة إكس، بعد تصديق الادعاءات الموجودة على المنتجات.وأكدت على ضرورة التحقق من مصادر الشراء حتى تتجنب الأضرار الصحية الناتجة من استخدامها.وفي وقت سابق، حذّرت الهيئة من منتجات وخلطات غذائية يتم تسويقها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل ادعاءات صحية أو تغذوية غير صحيحة مثل خلطات التسمين والتنحيف، إذ لوحظ احتواء بعضها على مواد دوائية لا تستخدم إلا بوصفة طبية.وشددت على أهمية عدم الانسياق خلف الادعاءات المضللة الصحية أو التغذوية التي يتم الاعتماد عليها لتسويق تلك المنتجات.وأوصت المستهلكين بعدم شراء منتجات غير مرخصة من "الهيئة" من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حسابات مخالفة في مواقع التواصل الاجتماعي تسوّق أو تبيع مثل هذه المنتجات عن طريق مركز الاتصال الموحد 19999 أو عن طريق تطبيق "طمني" للأجهزة الذكية.

وأكدت "الهيئة" أنها تتخذ الإجراءات النظامية تجاه الحسابات المخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي.







