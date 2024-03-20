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صحيفة تواصل الالكترونية

"الغذاء والدواء": رصد 10 منشآت لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر فبراير

الغذاء-والدواء-صيدلية
الغذاء والدواء
أ أ
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رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات خلال شهر فبراير من العام 2024، (10) منشآت صيدلية لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي.اضافة اعلان
بالإضافة إلى عدم إبلاغها عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، إضافةً إلى عدم التزامها بتوفر مخزون من مستحضراتها.

تفاصيل المخالفات:

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا (4) منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و(5) منشآت لعدم التزامها بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة، ومنشأة واحدة لم تلتزم بتوفر مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت حيال المنشآت المخالفة العقوبات وفق نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية التي بلغت نحو (84.5) ألف ريال.

مخزون دائم يكفي 6 شهور:

ويُلزم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".

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