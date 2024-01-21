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أصدرت أمانة العاصمة المقدسة، تنبيهًا مهمًا بضرورة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بأعمال الطرق والشوارع.

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تنبيه مهم لأمانة العاصمة المقدسة بشأن اشتراطات أعمال الطرق والشوارع



معالجة مظاهر التشوه البصري



تدشين ‏عدد من المشاريع التنموية



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن الالتزام بالاشتراطات الخاصة بأعمال الطرق والشوارع يحد من مظاهر التشوه البصري، ويقلل من مخاطر الإصابات في مواقع العمل.وأشارت إلى أن هناك مخالفات يجب على المقاول تجنبها أثناء الحفر، حتى لا تكون أعمال المقاولات التطويرية إتلافًا، وهي على النحو التالي:1 – عدم إزالة المخلفات الناتجة عن أعمال الحفر بعد الانتهاء من العمل في محيط الحفرية.2 – إتلاف الشوارع الأسفلتية والمعبدة عند استخدام المعدات وآلات الحفر.3 – عدم ردم الحفريات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع.4 – إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال الحفر.وأكدت الأمانة أنها تواصل جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ‏بـ العاصمة المقدسة، من خلال إلزام ملاك المباني قيد الإنشاء والترميم بتسوير الموقع بالكامل مع الالتزام بتطبيق كافة اشتراطات السلامة المهنية.يأتي هذا في وقت دشن فيه أمين العاصمة المقدسة ‏عددًا من المشاريع التنموية أبرزها:

‏-ربط طريق الهجرة السريع مع طريق المدينة المنورة .

-ميدان طريق هدى الشام المتقاطع مع طريق المدينة المنورة القديم.

‏-حديقة هدى الشام .

-ميدان مدخل ‫الجموم الرئيس.

كما التقى معالي أمين ‫العاصمة المقدسة ‏بشيوخ القبائل وأهالي وأعيان المنطقة ومدراء الإدارات الحكومية، مستمعًا للتحديات في المنطقة.







