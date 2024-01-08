الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تدعو هؤلاء لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني

أمانة العاصمة المقدسة
أمانة العاصمة المقدسة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعت أمانة العاصمة المقدسة، ملاك العقارات التجارية، بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني، والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها ‫وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شهر شعبان المقبل.اضافة اعلان

أمانة العاصمة تدعو لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني

 وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار "شهادة امتثال المباني" والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي.

نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني"

وأشارت إلى أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال.

أهمية شهادة الامتثال

 وأطلقت الأمانة مبادرة توعوية لإيضاح أهمية شهادة الامتثال ودورها في الارتقاء بالمشهد الحضري, وتمثلت في تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين، لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة إصدار الشهادة.

اقرأ أيضا

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية على 3 مناطق ورياح متربة بمكة والمدينة

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على جازان وعسير

"التنمية الاجتماعية": حوافز مالية وعينية لممارسي العمل الحر

3 ممتلكات لا يجوز لقاضي التنفيذ الحجز عليها

مشاجرة واعتداء على 3 نساء.. الإطاحة بشخصين في الطائف (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شهادة امتثال 5:00 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

شروط وطريقة تجديد شهادة امتثال المباني

GBnhZliXcAAC87a 1:24 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من "أمانة الطائف" لملاك المباني التجارية والسكنية

images 9:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

استعدادًا للأمطار.. أمانة العاصمة المقدسة ترفع درجة الطوارئ وتُحذر

اقرأ أيضا

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

التأمينات توضح إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية

إيجار
2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. إيجار : يمكن للمالك مطالبة المستأجر بغرامة عند تأخره في إخلاء العقار

WhatsApp Image 2024-01-08 at 12.28.15 AM
1:30 ص الإثنين، 08 يناير 2024

استمتع بإجازاتك .. خطة قضاء إجازتك الشتوية وأفضل الطرق لاستغلال الوقت

صلاة الفجر في المسجد الحرام
12:58 ص الإثنين، 08 يناير 2024

الإثنين 26 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
11:06 ص الإثنين، 08 يناير 2024

توضيح عاجل لـ"الموارد البشرية" بشأن عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

images
10:17 ص الإثنين، 08 يناير 2024

10 نصائح لتعامل الوالدين مع الأبناء خلال الإجازة المدرسية

سكني
10:06 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. هل توجد مكاتب تحتكر الأراضي المجانية وتعيد بيعها على المواطنين؟ سكني يجيب

أهم 10
10:05 ص الإثنين، 08 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات و3 ممتلكات لا يجوز الحجز عليها

الطائف 6
9:19 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. أهم الأماكن والمنتزهات لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي في الطائف

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
8:14 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن.. خطوات ورابط التعرف على نتيجة عدم الأهلية