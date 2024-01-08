أمانة العاصمة المقدسة تدعو هؤلاء لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني

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دعت أمانة العاصمة المقدسة، ملاك العقارات التجارية، بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني، والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها ‫وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شهر شعبان المقبل. اضافة اعلان





أمانة العاصمة تدعو لسرعة إصدار شهادة امتثال المباني



نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني"



أهمية شهادة الامتثال



وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار "شهادة امتثال المباني" والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي.وأشارت إلى أن نطاق تطبيق اشتراطات "شهادة امتثال المباني" يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال.وأطلقت الأمانة مبادرة توعوية لإيضاح أهمية شهادة الامتثال ودورها في الارتقاء بالمشهد الحضري, وتمثلت في تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين، لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة إصدار الشهادة.