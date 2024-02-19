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تحذير عاجل من رياح شديدة وأتربة مثارة على الرياض و5 مناطق لـ9 مساء

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رياح وأتربة مثارة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

رياح قوية وأتربة مثارة على الرياض وهذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة عسير، وتشمل "الأمواه وتثليث".
2 - منطقة تبوك، وتشمل "الوجه وأملج وضباء".
3 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
4 – منطقة الرياض، وتشمل "الداودمي والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر".
5 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "الرايس وينبع والحناكية والعهد وبدر ووادي الفرع".
6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والليث والقنفذة والشعيبة ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية".

رياح شديدة مثيرة للأتربة تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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