الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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المملكة تُعلن إطلاق مشروع "ميدياثون الحج والعمرة" للابتكار الإعلامي

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إطلاق مشروع "ميدياثون الحج والعمرة"
أ أ
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أعلن وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع “ميدياثون الحج والعمرة للابتكار الإعلامي.

إطلاق “حج ميديا هب” لبيئة إعلامية في موسم الحج.اضافة اعلان

وأوضح خلال كلمته بالمنتدى السعودي للإعلام، أنه تم إطلاق “حج ميديا هب” لتقديم مجتمع وبيئة إعلامية متكاملة في موسم الحج.

وتابع: "أطلقنا مشروع “سعوديبيديا” ليكون مصدرًا رقميًا موثوقًا بـ 6 لغات.. ومشروع “واحة الإعلام”.. واستكملنا مبادرة “ميديازون” لتوفير بيئة عمل إعلامية مشتركة".

وزير الإعلام: 2024 هو عام التحول الإعلامي

وأكد الدوسري، أن عام 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي.

3 محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلام

وأوضح سلمان الدوسري أن الجميع يحتفي في عاصمة مستقبل الإعلام، الرياض، بالعمل الإعلامي، وأنه تم وضع 3 محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلام.


وأضاف أن المملكة على بعد يومين من الاحتفال بذكرى يوم التأسيس التي تجسد عراقة السعودية، مهنئًا القيادة والشعب السعودي.

الإعلام أسهم في 14 مليار في الناتج المحلي

وأكد "الدوسري" أن الإعلام أسهم في 14 مليار في الناتج المحلي، ونستهدف 16 مليار ريال هذا العام بارتفاع 10%، ووفر القطاع 56 ألف وظيفة ونستهدف للوصول إلى 67 ألف وظيفة هذا العام.

انطلاق  أعمال المنتدى السعودي للإعلام

وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري, أعمال المنتدى السعودي للإعلام 2024 في نسخته الثالثة، الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين، على مدى ثلاثة أيام في الرياض، وبمشاركة ما يزيد على 2000 من أبرز الإعلاميين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين محليًا ودوليًا، و80 جهة إعلامية.

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