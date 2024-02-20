المملكة تُعلن إطلاق مشروع "ميدياثون الحج والعمرة" للابتكار الإعلامي

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أعلن
وزير الإعلام سلمان الدوسري، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع “ميدياثون الحج والعمرة
للابتكار الإعلامي.
إطلاق
“حج ميديا هب” لبيئة إعلامية في موسم الحج.وأوضح
خلال كلمته بالمنتدى السعودي للإعلام، أنه تم إطلاق “حج ميديا هب” لتقديم مجتمع
وبيئة إعلامية متكاملة في موسم الحج.
فيديو | وزير الإعلام: أطلقنا مشروع "ميدياثون #الحج_والعمرة" للابتكار الإعلامي.. ونعلن عن إطلاق "حج ميديا هب" لتقديم مجتمع وبيئة إعلامية متكاملة في موسم الحج#المنتدى_السعودي_للإعلام#الإخبارية pic.twitter.com/2iiCYRMu8e— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2024
وتابع: "أطلقنا مشروع “سعوديبيديا” ليكون مصدرًا رقميًا موثوقًا بـ 6 لغات.. ومشروع “واحة الإعلام”.. واستكملنا مبادرة “ميديازون” لتوفير بيئة عمل إعلامية مشتركة".
وزير
الإعلام: 2024 هو عام التحول الإعلامي وأكد
الدوسري، أن عام 2024 هو عام التحول الإعلامي السعودي.
3
محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلاموأوضح
سلمان الدوسري أن الجميع يحتفي في عاصمة مستقبل الإعلام، الرياض، بالعمل الإعلامي،
وأنه تم وضع 3 محاور لرسم ملامح مستقبل الإعلام.
وأضاف أن المملكة على بعد يومين من الاحتفال بذكرى يوم التأسيس التي تجسد عراقة السعودية، مهنئًا القيادة والشعب السعودي.