توضيح مهم من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة الخروج والعودة

تمديد تأشيرة الخروج والعودة: اضافة اعلان





إجراءات دخول العاملة المنزلية:

إصدار جواز السفر:

غرامة تأخير :

هوية مقيم:

إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين

مرحبًا بك، في حال مازال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل. شاكرين تواصلك — الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) December 7, 2023

تفاعل حساب خدمة العملاء التابع للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن تمديد تأشيرة الخروج والعودة.وقالت الجوازات: "في حال مازال المستفيد على سجلك بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤل أحد المستفيدين بشأن إجراءات دخول العاملة المنزلية لمملكة البحرين مع كفيلها.وقال المستفيد: "بعد إذنكم حبيت أعرف إجراءات دخول العاملة المنزلية لمملكة البحرين مع كفيلها".وأضافت الجوازات: "بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية وهوية مقيم سارية ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد".في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن مدة إصدار جواز السفر الجديد.وقال المستفيد: "خلال كم يوم يصدر جواز السفر جديد دفعت الرسوم والوضع لازال تحت قيد الإجراء".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "تم إيصال جواز السفر خلال 7 أيام عمل من تاريخ إتمام الإجراء".في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم.وأوضحت أنه يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.وأضافت: يشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال.في وقت سابق، أتاحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر منصة أبشر الكترونيًا توفيراً للوقت والمجهود على المقيمين بالمملكة.ويمكن اتباع خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين عبر منصة أبشر، كما هو موضح أدناه لتمديد التأشيرة إلكترونيا:- الدخول على منصة أبشر، وتسجيل الدخول كمستخدم.- ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة- أخيرا اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.- يلي ذلك إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بتأشيرة الزيارة.أيضا يمكن تمديد تأشيرة الزيارة أكثر من مرة، على ألا يتعدى مجموع مدد التمديد 6 أشهر أي ما يعادل 180 يوما، ويستثنى من ذلك أصحاب الجنسية السورية.تكون فترة التمديد هي نفسها مدة التأشيرة الأساسية.الشخص الذي يمكنه تقديم طلب تمديد التأشيرة هو صاحب الزيارة فقط.