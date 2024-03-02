الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

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تقلبات جوية على المدينة المنورة حتى الساعة الـ 11 صباحاً

الطقس - الامطار - امطار المدينة - مسجد قباء
المدينة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس، بمنطقة المدينة المنورة ليوم غد -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً خفيفة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على الحناكية والمهد.اضافة اعلان

تقلبات جوية على المدينة المنورة:


 وأوضح  المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 فجراً ليوم غد الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ 11 صباحاً.
وقبل ساعات دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

تحذير الدفاع المدني:


كما دعت إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم السبت حتى يوم الثلاثاء المقبل.
أمطار وبرد:
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، ومناطق جازان وعسير والباحة.
وأشارت إلى أن منطقة الرياض ستتأثر بأمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل، الرياض العاصمة والدرعية والدوادمي وعفيف والقويعية والأفلاج وحوطة بني تميم والحريق وشقراء والمزاحمية ورماح والمجمعة وثادق والغاط والزلفي ومرات وحريملاء، وستتأثر منطقة مكة المكرمة لتشمل تربة ورنية والمويه والخرمة، ومنطقة المدينة المنورة.

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