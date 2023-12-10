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متى يكون التسجيل في التأمينات إجبارياً للعمال والموظفين؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
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أكدت

المؤسسة العامة للتأمينات، أن التسجيل يكون إلزامياً للعمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.

السن الأدنى للاشتراك الإلزامية 


وأضافت التأمينات أن السن الأدنى للاشتراك الالزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 سنة طبقا لنظام العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله.

وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية لحماية العمال من مخاطر الإصابات المهنية أثناء العمل.

معايير السلامة المهينة


وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس "اهتمامك بمعايير السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين لديك يحميهم من خطر الإصابات المهنية ويعزز التزامك التأميني".

التسجل في التأمينات


وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، إمكانية التسجيل في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل مباشرة.

الاشتراك في التأمينات


جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم .. خلال كم أقدر أسجل في منشأة جديدة إذا استقلت من منشأة سابقة؟ علما أنه تم استبعادي ولكن يظهر شعار بأن معاملة تسجيل المشترك قيد الإجراء؟".
وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله.. لا يوجد ما يمنع تسجيلك في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل، في حال وجود علاقة عمل يتم تسجيلك مباشرة دون انتظار.
وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام الخاص بالتأمينات لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة.
جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل يحق للمستفيد الاشتراك في التأمينات عن طريق التوظيف في وظيفتين؟".

نظام التأمين والعمل في أكثر من وظيفة


وأجابت التأمينات، بقولها:  "حياك الله , نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ولتفاصيل أكثر يمكنك الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات".  اضافة اعلان


كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين من اختصاص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

الاحتساب في نظاقات


جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن الاحتساب في نظاقات والتوطين.
وأجابت التأمينات "حياك الله،  الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين من إختصاص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للاختصاص و إفادتك".


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