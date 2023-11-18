عاجل.. "التأمينات" تكشف عن 6 شروط لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع

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شرط صرف مبلغ التعويض



حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها





لطلب ضم مدة اشتراك من نظام التأمينات إلى أنظمة التقاعد، نأمل زيارة الرابط التالي:

نسعد بخدمتك. حياك الله،لطلب ضم مدة اشتراك من نظام التأمينات إلى أنظمة التقاعد، نأمل زيارة الرابط التالي: https://t.co/aOIDAqcFR8 نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/RTLhQRsMLm November 18, 2023

كشف حساب العناية بالعملاء التابع للتأمينات الاجتماعية عن عدة شروط لضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع.وقالت التأمينات إن تلك الشروط هي ما يلي:1- أن يتقدم المشترك بطلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.2- ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة.3- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاماً.4- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافاة أو معاش.5- ألا يكون المعاش في النظام السابق قد استحق بسبب العجز.6- ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير. وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ولا يسري هذا الشرط في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة أو التخصيص أو التحول.في وقت سابق، حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرط صرف مبلغ التعويض في إصابة العمل.وقالت في ردها على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال تم اعتماد تعويض الإصابة نأمل منك توثيق الحساب البنكي الآيبان من خلال حسابك الشخصي في التأمينات أون لاين ليتم تحويل مبلغ التعويض".وأضافت: "ولمعرفة منافع الأخطار المهنية يمكنك زيارة الرابط : (اضغط هنا)".وفيما يلي حالات إصابات العمل وطرق الإبلاغ عنها:كشفت التأمينات عن الحالات التي ينطبق عليها إصابة العمل، وهي:. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.. الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه والعكس، أو إلى المسجد والعكس.. الحادث الذي يقع أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.– تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل، كما تعد بالوصف ذاته الأمراض المهنية المحددة وفق الأصول المنصوص عليها في الفقرة التالية. ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.– تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.وتحدد اللائحة المُدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مهنيًا، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.وتبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءً من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.