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تعيين 8182 سفير جودة في مدن ومناطق المملكة

المواصفات والمقاييس
هيئة المواصفات والمقاييس
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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على وصول عدد المنضمين للبرنامج الوطني لسفراء الجودة إلى 8182 سفيرًا وسفيرة، في مختلف مدن ومناطق المملكة.اضافة اعلان

الرياض تتصدر المناطق في عدد سفراء الجودة

وأوضحت الهيئة، أن سفراء الجودة الأكثر تواجدًا في منطقة الرياض بواقع 3394، ثم مكة المكرمة 1983، تليهما المنطقة الشرقية 1439 سفيرًا وسفيرة.
وتأتي في المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة بعدد 312، ومنطقة عسير 207 سفراء، ومنطقة حائل 196، ومنطقة الحدود الشمالية 147، ثم القصيم 140.

فيما وصل عدد سفراء الجودة في جازان إلى 119، وتبوك 110، ونجران 58، والجوف بــ 44، والمرتبة الأخيرة منطقة الباحة بــ 33 سفيرًا.

التوعية في منشآت القطاعات العامة والخاصة

ونوهت المواصفات السعودية، عن أن سفراء الجودة يقدمون جهودًا توعوية متواصلة في منشآت القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، في قطاعات الخدمات، والصناعة، والصحة، إضافة إلى قطاعي التعليم والمجتمع المدني.

 

3 فئات لسفراء الجودة

وأشارت إلى أن هناك ثلاث فئات لسفراء الجودة المنضمين للبرنامج:

الفئة الأولى هي فئة سفير جودة وعددهم 7555 سفيرًا.

فيما انضم 538 لفئة سفير جودة أول.

والفئة الثالثة هي فئة سفير جودة مستشار، ووصل عدد المنضمين إليها (89) سفيرًا.

البرنامج الوطني لسفراء الجودة تطوعي توعوي

وأفادت الهيئة أن البرنامج الوطني لسفراء الجودة هو برنامج وطني تطوعي توعوي تدريبي أطلقته الهيئة لنشر ثقافة الجودة، وتوعية وتدريب الأعضاء، والمساعدة في تأهيلهم للعمل في مجالات الجودة والتميز المؤسسي.

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