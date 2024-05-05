تحذير من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام حول الحسابات المنتحلة

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أكد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، بدر آل الشيخ، أنه لا توجد حسابات لأئمة الحرمين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح بأنه لا توجد حسابات لأصحاب الفضيلة أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، وما توجد من حسابات فهي وهمية غير رسمية، ولا تمثل أصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنين.





حسابات منتحلة



وقال: إن الرئاسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة مع الجهات المعنية؛ بحق هذه الحسابات المنتحلة؛ صيانة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الجرائم الإلكترونية.وحذر عموم متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء هذه الحسابات المنتحلة، وما ينشر فيها، مطالبًا الجميع بالتحري والتثبت، والاعتماد على الحسابات الرسمية لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.الشؤون الدينية بالمسجد الحرام بدر آل الشيخ أئمة الحرمين المؤذنين مواقع التواصل الاجتماعي الحرمين الشريفين الملكية الفكرية الجرائم الإلكترونية