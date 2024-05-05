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عاجل للمبتعثين.. كيفية إضافة التقرير الدراسي عبر نظام سفير

نظام سفير
نظام سفير
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يتوجب على الطالب المبتعث التقدم بطلب إضافة تقرير دراسي عبر نظام سفير.

ضوابط إضافة تقرير دراسياضافة اعلان

أن يكون الطالب حاصلاً على كشف درجات رسمي ونهائي ومختوم من المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطالب الدارس على حسابه الخاص، وأن يكون الطالب قد تقدم بطلب الخطة الدراسية للفترة المستحق عليها مكافأة التميز، وتمت الموافقة على طلب الخطة الدراسية.

كيف يتم التقدم بطلب التقارير الدراسية؟

يمكن للطالب الدراس التقدم بـ (طلب إضافة تقرير دراسي) عبر الدخول إلى نظام سفير على أن تكون المواد مسجلة بالفعل في طلب الخطة الدراسية المسبقة.
وفيما يلي الخطوات:
- الخدمات الدراسية – اختر التقارير الدراسية.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- اختر إضافة التقرير الدراسي.
- حدد الفصل المراد له التقرير الدراسي.
- أدخل بيانات المعدل الفصلي حسب السجل الأكاديمي. 
- تعبئة درجة المواد المسجلة حسب السجل الأكاديمي.
- إرفاق المستندات المطلوبة (كشف درجات رسمي).

المسوغات المطلوب إرفاقها في طلب التقارير الدراسية

خطاب حديث (تقرير) ومؤرخ من المشرف في الجامعة لمرحلة الدكتوراه فقط.
 كشف درجات رسمي ونهائي للمرحلة التي يدرس فيها الطالب الدارس على حسابه الخاص.
بعد الموافقة على طلب إضافة تقارير دراسية وبعد استيفاء الشروط يتم حفظ التقرير تلقائيًا في النظام، ويتم صرف مبلغ مكافأة التميز المستحقة لحساب الطالب البنكي المسجل في النظام.



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