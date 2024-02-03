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أمير مكة المكرمة يصدر قراراً بتكليف البليهد وكيلاً لإمارة المنطقة

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محمد بن سالم البليهد
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 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, قراراً بتكليف الدكتور محمد بن سالم البليهد، وكيلاً لإمارة المنطقة.اضافة اعلان

 البليهد وكيلاً لإمارة منطقة مكة


جاء وذلك بناءً على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

حملة الدين يسر


وفي وقت سابق، دشن نائب أمير مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل اليوم، حملة "الدين يسر" التوعوية التي تنظّمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.
واستمع سموّه لشرح عن الحملة التي تهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة

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