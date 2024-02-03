أمير مكة المكرمة يصدر قراراً بتكليف البليهد وكيلاً لإمارة المنطقة

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أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, قراراً بتكليف الدكتور محمد بن سالم البليهد، وكيلاً لإمارة المنطقة. اضافة اعلان





البليهد وكيلاً لإمارة منطقة مكة



حملة الدين يسر



صدور موافقة أمير منطقة مكة#خالد_الفيصل

على تكليف الدكتور محمد بن سالم البليهد، وكيلاً لإمارة المنطقة، وذلك بناءً على مارفعه نائب أمير المنطقة الأمير #سعود_بن_مشعل_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/8ulK8JJtmQ — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 3, 2024

جاء وذلك بناءً على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.وفي وقت سابق، دشن نائب أمير مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل اليوم، حملة "الدين يسر" التوعوية التي تنظّمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحضور مدير عام فرع الرئاسة بالمنطقة الشيخ فؤاد العمري.واستمع سموّه لشرح عن الحملة التي تهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة، وتستهدف جميع فئات المجتمع عبر برامج متنوعة