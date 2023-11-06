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الآن.. شاهد غزارة الأمطار مع السيول شرق مكة

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سيول مكة
أ أ

استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة وأدت لجريان السيول على شرق مكة.اضافة اعلان

السيول تجري انهارًا في مكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار شرق مكة المكرمة.


أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





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