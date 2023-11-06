الآن.. شاهد غزارة الأمطار مع السيول شرق مكة

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استمرارًا للحالة المطرية والأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت
ظهر اليوم أمطار غزيرة وأدت لجريان السيول على شرق مكة.
السيول تجري انهارًا في مكةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة
تساقط كميات غزيرة من الأمطار شرق مكة المكرمة.
امطار غزيره وسيول جنوب شرق #مكه_الان pic.twitter.com/Z9WlBJTcX1— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 6, 2023
أمطار
وسيول على الرياض و8 مناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.