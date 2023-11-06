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أمطار متفرقة على 10 مناطق بالمملكة.. وجازان تسجل الأعلى بـ16.0 ملمترًا

أمطار المملكة
أرشيفية
أ أ
شهدت المملكة أمس أمطارًا متفرقة على 10 مناطق، وجاءت أعلى كميات هطول بمنطقة جازان بنسبة بلغت (16.0) ملم في مطار جازان، و(4.2) ملم بسرب الطيران البحري بالمنطقة.اضافة اعلان

وزارة البيئة والمياه

وأوضح التقريرٍ اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة أنه من خلال (34) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية، تم رصد كميات هطول أمطار على مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف)، بكميات تفاوتت بين(16.0) ملم و(0.8) ملم، وذلك من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 05 نوفمبر، حتى الساعة التاسعة صباح الاثنين 06 نوفمبر 2023م.
وبين التقرير أن منطقة عسير سجلت (12.0) ملم في خاط المجاردة، و(9.0) ملم في رجال ألمع، بينما سجلت الهدا الطائف في منطقة مكة المكرمة (5.2) ملم، و(1.0) بالطائف، فيما سجلت المدينة المنورة بمنطقة الحمنة بوادي الفرع (6.2) ملم، و(2.4) ملم باليتمة بوادي الفرع، فيما سجلت بلجرشي بالباحة (6.8) ملم، ودومة الجندل بالجوف (4.6) ملم، والعيساوية بالقريات (3.8) ملم.

منطقة القصيم

وأشار إلى أن منطقة القصيم سجلت (3.6) ملم في ضرية، و(3.0) في شري بريدة، في وقت سجلت فيه منطقة تبوك (3.8) ملم في مغيراء الطبيق و(1.0) ملم في الحوى بالمنطقة، فيما سجل مطار طريف بمنطقة الحدود الشمالية (3.5) ملم، وعقدة حائل بمنطقة حائل (6.1) ملم، ومحطة القطار بالمنطقة (2.4) ملم.
ولمزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، زيارة موقع الوزارة على الرابط التالي: bit.ly/3FK1t87.

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