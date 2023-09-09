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تعليم جازان يحدد آخر موعد للطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة "موهوب"

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تعليم جازان
أ أ
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الطلاب والطالبات على التسجيل في مسابقة "موهوب 2023م".

ويأتي ذلك ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، مبينةً أن آخر موعد للتسجيل هو الـ 11 من شهر ربيع الأول المقبل عبر موقع موهبة.اضافة اعلان

تعليم جازان:


 وتستهدف المسابقة طلبة الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي في المواد العلمية " العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، والفلك والفضاء" ، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع.

مسابقة موهوب:


 وتهدف المسابقة إلى اكتشاف الطلبة المتميزين، ودعمهم ببرامج تدريبية متخصصة، وصولاً لتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلميّة والتقنيّة، وإكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، وتمثيل المملكة في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

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