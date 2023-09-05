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توضيح من تعليم مكة بخصوص التسجيل في "إبداع 2024"

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة
الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة
أ أ
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات طلابها وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية للتسجيل في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024" من خلال هذا الرابط.

مشاريع علمية وإبداعية

 وأتاحت الإدارة الفرصة الكافية لجميع الطلاب والطالبات للمشاركة بمشاريع علمية وإبداعية نوعية لتحقيق مراكز متقدمة على المستوى الوطني والتأهل للمشاركة الدولية لتمثيل المملكة في المعرض الدولي.
وأشارت إلى أن مثل هذه المسابقات تعكف على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم وتشكيل فرق إبداعية تشارك محليًا ودوليًا.

مسابقة علمية سنوية

 ويُعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة و الثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال:
- تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة.
- تُحَكَّم المشاريع إلكترونيًّا وحضوريًّا من قِبَل الأكاديميين والمختصين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

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