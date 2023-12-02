السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"تعليم الرياض" ينظم لقاءً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

تعليم الرياض
تعليم الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "لقاء الرياض للتربية الخاصة" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة غدًا على مسرح الإدارة تحت شعار: "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة".اضافة اعلان
وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.

لقاء الرياض للتربية الخاصة

وتتضمن فعاليات اللقاء تنظيم معرض مصاحب للمناسبة في مجمع بانوراما مول الرياض الساعة السابعة من مساءً.

ويشارك متخصصون من الجامعات في مجال التربية الخاصة بأوراق عمل تتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير برامج التربية الخاصة وتفعيل واستخدام التقنيات الحديثة والشراكة المجتمعية.‏

اقرأ أيضا

ضباب
7:17 م السبت، 02 ديسمبر 2023

إنذار من الأرصاد لأهالي منطقة مكة المركة: ضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يمكن في حالة التقاعد المبكر العودة لنظام التأمين؟ وما هو موقف المعاش؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
6:53 م السبت، 02 ديسمبر 2023

دوريات الأمن بجدة تضبط 4 مقيمين وتكشف جنسيتهم.. ماذا كانوا يفعلون؟

وزارة الداخلية
6:06 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالجوف.. هذه جريمته

اقرأ أيضا

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم

بعد المدينة وعسير.. ضبط مواطن في محافظة أحد المسارحة لترويجه أقراصًا مخدرة

أمانة الجوف : تغطية 7 آلاف كلم2 بحملات الإصحاح البيئي ببلدية دومة الجندل

مركز الملك سلمان للإغاثة يسيّر الباخرة الثالثة ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني

في المدينة وعسير .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1900396 9:14 ص الأربعاء، 29 نوفمبر 2023

"تعليم الرياض" تدعو جميع الطلاب للتسجيل في مسابقة حفظ القرآن والسنة

F_Xbwq-X0AALIQ5 1:01 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

"تعليم الرياض": 250 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 20 ألف معلم

ظام فارس 4:00 م السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة تقييم شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم عبر نظام فارس

876ة 1:00 م الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

لخدمة هؤلاء.. المملكة تُطلِق برنامج الشمولية الرقمية

اقرأ أيضا

الداخلية
2:03 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط 7 متورطين ارتكبوا مخالفة مشينة. والداخلية تكشف العقوبة المنتظرة بحقهم وتحذر

القطار الهيدروجيني
2:02 م السبت، 02 ديسمبر 2023

"تجربة فريدة ومميزة".. مواعيد قطار الدمام وأسعار التذاكر

هيئة-تقويم-التعليم-والتدريب-تكشف-عن-شروط-ومراحل-إصدار-الرخصة-المهنية-للمدربين-674x470
1:21 م السبت، 02 ديسمبر 2023

تنبيه جديد حول موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية

الدفاع-المدني
1:04 م السبت، 02 ديسمبر 2023

على معظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يمكن في حالة التقاعد المبكر العودة لنظام التأمين؟ وما هو موقف المعاش؟

وزارة الداخلية
6:06 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالجوف.. هذه جريمته

سكني
5:45 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مُطلقة تسأل: أحتاج سكن يحويني بالرياض وأهلي خارج المدينة.. "سكني" يرد

-الجوازات ..
5:00 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن غرامة تأخير إصدار هوية المقيم

فايزر
4:32 م السبت، 02 ديسمبر 2023

مفاجأة .. مقاضاة "فايزر" واتهامها بالخداع والتضليل بسبب لقاح كورونا

حساب المواطن
4:07 م السبت، 02 ديسمبر 2023

عاجل.. اعرف الآن نتيجة أهلية حساب المواطن لشهر ديسمبر 1445 وطريقة الاعتراض عليها