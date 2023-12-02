"تعليم الرياض" ينظم لقاءً بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

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تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "لقاء الرياض للتربية الخاصة" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة غدًا على مسرح الإدارة تحت شعار: "متحدون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة". اضافة اعلان

وذلك بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع.





لقاء الرياض للتربية الخاصة



وتتضمن فعاليات اللقاء تنظيم معرض مصاحب للمناسبة في مجمع بانوراما مول الرياض الساعة السابعة من مساءً.ويشارك متخصصون من الجامعات في مجال التربية الخاصة بأوراق عمل تتضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير برامج التربية الخاصة وتفعيل واستخدام التقنيات الحديثة والشراكة المجتمعية.‏