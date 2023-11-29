"تعليم الرياض" تدعو جميع الطلاب للتسجيل في مسابقة حفظ القرآن والسنة

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دعت الإدارة العامة لتعليم الرياض، جميع الطلاب والطالبات للتسجيل في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية.





مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية اضافة اعلان



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تدعو الطلاب للتسجيل عبر مسارات المسابقة التالية:1 - حفظ القرآن وتفسيره "اقرأ وارتق".2 - تلاوة القرآن الكريم وتجويده "اقرأ وارتق".3 - حفظ السنة النبوية "وما ينطق عن الهوى".





مسارات مسابقة القرآن الكريم في تعليم الرياض



وتتضمّن المسابقة مسارين، خصص الأول منها لحفظ القرآن الكريم وفق خمسة فروع، وتلاوة القرآن الكريم وفق فرعين.

أما المسار الثاني فتم تخصيصه لحفظ متون السنة النبوية في ثلاثة فروع.

وتتكون المسابقة من ثلاث مراحل حيث تنطلق، على النحو التالي:





التصفيات داخل المدرسة



- المرحلة الأولى خلال الفترة من الأحد 11/6 وحتى الخميس 15/6 بالمنافسة على مستوى المدارس.





التصفيات على مستوى مكاتب التعليم



- المرحلة الثانية من الأحد 9/7 إلى الخميس 13/7 على مستوى مكاتب التعليم.





التصفيات على مستوى الإدارة العامة للتعليم



- المرحلة الثالثة من الأحد 9/7 إلى الخميس 13/7 على مستوى إدارة التعليم.ودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مكاتب التعليم والمدارس لإيلاء المسابقة العناية والاهتمام، وحث جميع الطلبة على المشاركة في المسابقة لتحقيق الأهداف المنشودةـ مؤكدة أنه يمكن التسجيل عبر الباركود المتاح.