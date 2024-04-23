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تعليم الحدود الشمالية يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1446 هـ

تعليم الحدود الشمالية
أرشيفية
أ أ
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دعت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم، أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1446هـ، عبر نظام "نور" الإلكتروني في جميع المراحل الدراسية، بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.اضافة اعلان

حافلات النقل التعليمي:

وأوضحت الإدارة أن حافلات النقل التعليمي ملتزمة بتوفير أدوات الأمن والسلامة، إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.
وفي وقت سابق، أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار القدرات العامة طوال العام.
وقالت ردًا على استفسار حول آخر موعد للتسجيل في اختبار القدرات عبر حسابها في منصة "إكس": "الاختبارات الرقمية تعقد طوال العام وبإمكانك التسجيل حسب المقاعد الشاغرة".

اختبار القدرات العامة:

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية

اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.

أهداف اختبار التحصيل الدراسي

1 - قياس مستوى التحصيل في معايير الجاهزية للدراسة الجامعية.
2 - تقديم معيار للقبول في الدراسة ما بعد الثانوية لمختلف المؤسسات التعليمية.

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