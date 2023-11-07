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تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة وهذه المحافظات

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، في جميع المدارس المسائية والليلية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.اضافة اعلان

تعليق الدراسة بمدراس العاصمة المقدسة والجموم والكامل

 وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية والليلية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي".

أمطار وسيول على الرياض ومكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته القصوى

في الوقت نفسه، رفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيتها القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة، والتحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المطرية.

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