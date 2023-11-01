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"تعليم مكة" تقرر تعليق الدراسة بالفترة المسائية

تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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أعلنت إدارة تعليم منطقة مكة، أنها قررت اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة بالفترة المسائية، في العاصمة المقدسة والجموم وجميع المدارس بسبب الأحوال الجوية.

 

تعليق الدراسة بالجموم والعاصمة المقدسةاضافة اعلان

وأوضحت أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء  17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم وجميع المدارس.

 

 تنبيه عاجل من أمن الطرق

يأتي هذا في وقت وجه فيه أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تنبيهًا لمستخدمي الطرق، منوهًا بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطارًا غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيرًا إلى أن هذا الطقس سوف يحدُ من مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.


أمطار رعدية وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والقصيم وحائل والشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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