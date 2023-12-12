الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني غدًا بـ (القنفذة، القوز، حلي، الليث، أضم)

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن التدريب التقني في منطقة مكة المكرمة، أنه بناء على ماورد من الجهات المختصة و المتابعة للحالة الجوية، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بـ (القنفذة، القوز، حلي، الليث، أضم)، وتحويل التدريب والعمل عن بعد يوم غدا الاربعاء 1445/05/29 هـ.اضافة اعلان

تعليم القنفدة

أعلنت إدارة تعليم القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة الحضورية غدا بسبب التقلبات الجوية وفقا لتنبيهات الأرصاد.

تعليق الحضور في مدارس القنفذة


وأوضحت إدارة تعليم القنفذة، في بيان لها: أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 29 / 5/ 1445 هـ لتكون (عن بُعد) عبر منصة مدرستي لجميع مدارس تعليم القنفذة طلاب وطالبات و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم".
وتشهد العديد من المناطق على مستوى المملكة، حالة من التقلبات الجوية وهطول أمطار غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 5:27 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

أمانة العاصمة المقدسة: إرشادات توعية التزموا بها أثناء هطول الأمطار

الدفاع-المدني 1:01 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل

75656 9:22 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

شاهد.. هطول أمطار ليلية غزيرة على المظيلف بمنطقة مكة

الطقس - الارصاد -رياح - غبار 6:04 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. إنذار أحمر على مكة.. وتوجيه مهم من "الأرصاد" للسكان

اقرأ أيضا

امطار غزيرة على تبوك
8:41 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يكشف كمية الأمطار المسجلة على تبوك .. وأعلى المناطق تأثرا

كلية الملك خالد العسكرية
8:05 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول لحملة الشهادة الجامعية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
7:31 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعليم القنفذة: تعليق الدراسة الحضورية .. غداً الأربعاء

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

طريف برد
11:08 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 6 درجات تحت الصفر.. لماذا "طريف" الأكثر برودة في المملكة منذ 30 عاماً؟

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

خادم الحرمين (11)
9:42 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
9:09 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

أمطار المملكة
9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

ضبط مهربي مخدرات
8:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. الإطاحة بمهربي "السموم" في عسير والجوف والكشف عن الكميات المضبوطة