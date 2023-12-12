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أمانة العاصمة المقدسة: إرشادات توعية التزموا بها أثناء هطول الأمطار

أمطار المملكة
أرشيفية
أ أ
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وجّهت أمانة العاصمة المقدسة مجموعة من الإرشادات التوعوية للمواطنين والمقيمين والزوار، للتعامل مع الحالة المطرية المتوقعة التي تشهدها العاصمة المقدسة.

متابعة حالة الطقس

وأكَّدت الأمانة ضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية؛ للمساهمة في تقليل حوادث الطقس والحفاظ على سلامة الجميع، وذلك عبر منصاتها الرقمية، ووسائل التواصل المختلفة.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الأمانة على سلامة الجميع وتوفير بيئة آمنة لأهالي العاصمة المقدسة وزوارها، وتهيب الأمانة بالجميع بضرورة الالتزام بتلك الإرشادات والتوجيهات والالتزام بالسلامة الشخصية أثناء موسم الأمطار، والتعاون مع الجهات المعنية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول
وتضمنت الرسائل التوعوية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والأماكن المنخفضة، والإبلاغ عن أماكن تجمعات مياه الأمطار أو الأشجار المتساقطة أو أي عوائق عبر رقم البلاغات الموحد 940


الدفاع المدني

ودعا الدفاع المدني،  إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من عدة مناطق، بعد إعلان "الأرصاد" الإنذار الأحمر فيها.
وعبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" دعا الدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك  والحدود الشمالية وحائل.اضافة اعلان

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