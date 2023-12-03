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عاجل.. إنذار أحمر على مكة.. وتوجيه مهم من "الأرصاد" للسكان

الطقس - الارصاد -رياح - غبار
أرشيفية
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دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

إنذار أحمر على مكة:اضافة اعلان


وأصدر الوطني للأرصاد إنذارا أحمر عن حالة مناخية على أجزاء من مكة المكرمة، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

كما وجه بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك لأجل توفر السلامة أثناء هطول الأمطار.

شتاء هذا العام دافئ على عموم مناطق المملكة


من جهته توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن تراوح درجات الحرارة في الرياض غدا ما بين 13-15 درجة مئوية.

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أنه حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد أن شتاء هذا العام سيكون بمشيئة الله، أعلى في درجات الحرارة بمقدار يترواح ما بين درجة إلى درجة ونصف حتى درجتين في المناطق الجنوبية في نجران.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون الشتاء دافئًا، على معظم مناطق المملكة والمناطق الساحلية، مع برودة متوقعة على المناطق الحدودية ربما تصل لصفر مئوية.

كما توقع أن تشهد سواحل المملكة تشكل السحب الرعدية على سواحل مكة وكلما اتجهنا جنوبًا حتى سواحل جازان.

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